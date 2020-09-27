RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Позика під заставу нерухомості:
банк чи приватний кредитор?

Позика під заставу нерухомості: банк чи приватний кредитор?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:34

Позика під заставу нерухомості: банк чи приватний кредитор?

Пропонуємо до обговорення:
Жителі західних країн давно звикли брати кредити на будь-які споживчі потреби.

Дивися повний текст Позика під заставу нерухомості: банк чи приватний кредитор?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90515
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться перший приватний спиртзавод -...
R2 » Пон 28 вер, 2020 14:40
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 15:33
alter
Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та...
R2 » Нед 27 вер, 2020 19:25
5 624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 02:21
andrein
Райффайзен Банк Аваль виплатить понад 4 млрд грн дивідендів
R2 » П'ят 25 вер, 2020 12:27
3 222
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 17:24
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17517)
01.10.2020 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.