Жителі західних країн давно звикли брати кредити на будь-які споживчі потреби.
Дивися повний текст Позика під заставу нерухомості: банк чи приватний кредитор?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 22:34
Позика під заставу нерухомості: банк чи приватний кредитор?
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Дивися повний текст Позика під заставу нерухомості: банк чи приватний кредитор?.
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