Перш ніж взяти кошти в борг в мікрокредитній компанії, необхідно звернути увагу на деякі правила.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:37
Мікрокредитування: як не потрапити в боргову пастку
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Дивися повний текст Мікрокредитування: як не потрапити в боргову пастку.
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