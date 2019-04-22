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Мікрокредитування: як не
потрапити в боргову пастку

Мікрокредитування: як не потрапити в боргову пастку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:37

Мікрокредитування: як не потрапити в боргову пастку

Пропонуємо до обговорення:
Перш ніж взяти кошти в борг в мікрокредитній компанії, необхідно звернути увагу на деякі правила.

Дивися повний текст Мікрокредитування: як не потрапити в боргову пастку.
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