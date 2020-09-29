«Нафтогаз» наступної зими не прогнозує жодних кризових явищ на ринку газу.
Дивися повний текст Україна має рекордні запаси газу – Коболєв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:10
Україна має рекордні запаси газу – Коболєв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має рекордні запаси газу – Коболєв.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:10
Рекордна кількість буває двох видів - "рекордно низька" та "рекордно висока".
Де конкретика? Де цифри?
Дізнаємось з настанням холодів?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:58
Когда золото дешевеет, его тоже рекордно скупают. Чтобы потом продать дорого.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:35
Осталось только рекордно дорого продать украинцам
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|