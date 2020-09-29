RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна має рекордні
запаси газу – Коболєв

Україна має рекордні запаси газу – Коболєв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:10

Україна має рекордні запаси газу – Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» наступної зими не прогнозує жодних кризових явищ на ринку газу.

Дивися повний текст Україна має рекордні запаси газу – Коболєв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90528
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:10

Рекордна кількість буває двох видів - "рекордно низька" та "рекордно висока".
Де конкретика? Де цифри?
Дізнаємось з настанням холодів?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 222
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:58

Когда золото дешевеет, его тоже рекордно скупают. Чтобы потом продать дорого.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:49

купили за "рубль" - нам впарят за 100. Ну а чего, у нас же "рынок"
Марта
 
Повідомлень: 148
З нами з: 24.11.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:53

  silver_arrow_ua написав:Рекордна кількість буває двох видів - "рекордно низька" та "рекордно висока".
Де конкретика? Де цифри?
Дізнаємось з настанням холодів?


Рекордно высокая - на 1.10.2020 свыше 28 млрд кубов, из которых принадлежат (ориентировочно):
Нафтогаз - 15
Укр.газодобывающие компании - 3
Газотрейдеры (тамож.склад) - 10
avax
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 16.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52

Купили по летним ценам, нам продадут по зимним. Вот так государственная компания нас и обдерёт. Любите наше государство.
valera2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 20.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:32

Никакого рынка нет и близко,так и было задумано.Газ у нас будет дороже,чем в Европе.
Scotch
 
Повідомлень: 705
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:19

  Scotch написав:Никакого рынка нет и близко,так и было задумано.Газ у нас будет дороже,чем в Европе.


Все правильно. Вы должны платить олигархам за право жить на их территории. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 803
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:12

А чего же платежки за газ выросли?:)))
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:17

Почему мой пост удалили?

А теперь осталось рекордно дорого продать газ украинцам!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12736
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7192 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала експорт електроенергії в Молдову
R2 » П'ят 02 жов, 2020 08:01
3 192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 17:39
moveton
Україна накопичила рекордні запаси газу
R2 » Вів 29 вер, 2020 07:37
7 371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 18:58
Scotch
Україна подвоїла частку виробництва "зеленої" енергетики 1, 2
R2 » Вів 29 вер, 2020 13:28
10 495
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:12
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (778)
02.10.2020 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.