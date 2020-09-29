«Нафтогаз» наступної зими не прогнозує жодних кризових явищ на ринку газу.
Дивися повний текст Україна має рекордні запаси газу – Коболєв.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:10
Україна має рекордні запаси газу – Коболєв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має рекордні запаси газу – Коболєв.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:10
Рекордна кількість буває двох видів - "рекордно низька" та "рекордно висока".
Де конкретика? Де цифри?
Дізнаємось з настанням холодів?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:58
Когда золото дешевеет, его тоже рекордно скупают. Чтобы потом продать дорого.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:53
Рекордно высокая - на 1.10.2020 свыше 28 млрд кубов, из которых принадлежат (ориентировочно):
Нафтогаз - 15
Укр.газодобывающие компании - 3
Газотрейдеры (тамож.склад) - 10
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52
Купили по летним ценам, нам продадут по зимним. Вот так государственная компания нас и обдерёт. Любите наше государство.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:32
Никакого рынка нет и близко,так и было задумано.Газ у нас будет дороже,чем в Европе.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:19
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:17
Почему мой пост удалили?
А теперь осталось рекордно дорого продать газ украинцам!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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