RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна має рекордні
запаси газу – Коболєв

Україна має рекордні запаси газу – Коболєв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 02:04

  Вкладчик1234 написав:Почему мой пост удалили?

А теперь осталось рекордно дорого продать газ украинцам!


Название статьи неправильное. Лучше так :
Коболев имеет рекордные запасы газа, которые должны после продажи стать рекордной многомиллионной помощью его маме в США . :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала експорт електроенергії в Молдову
R2 » П'ят 02 жов, 2020 08:01
3 198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 17:39
moveton
Україна накопичила рекордні запаси газу
R2 » Вів 29 вер, 2020 07:37
7 371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 18:58
Scotch
Україна подвоїла частку виробництва "зеленої" енергетики 1, 2
R2 » Вів 29 вер, 2020 13:28
10 495
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:12
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.