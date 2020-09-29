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Україна має рекордні запаси газу – Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 02:04
Вкладчик1234 написав:
Почему мой пост удалили?
А теперь осталось рекордно дорого продать газ украинцам!
Название статьи неправильное. Лучше так :
Коболев имеет рекордные запасы газа, которые должны после продажи стать рекордной многомиллионной помощью его маме в США .
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andrein
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Джон