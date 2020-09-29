RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна почала експорт
електроенергії в Молдову

Україна почала експорт електроенергії в Молдову
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:01

Україна почала експорт електроенергії в Молдову

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Україна почала експорт електроенергії в Молдову.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90516
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:01

Правильно.
Своим дорогую, но экологическую.
Чужим дешевую, но типа грязную.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:18

Re: Україна почала експорт електроенергії в Молдову

  p_a_l написав:Своим дорогую, но экологическую.
Чужим дешевую, но типа грязную.


Привет жертве советского образования и украинской журнаглистики.

У цю країну протягом жовтня буде експортовано 14,9 тис. МВт-год електричної енергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1017 грн за МВт-год (Без ПДВ). Для порівняння, експорт до Білорусі в липні здійснювався “Енергоатомом” за середньозваженою ціною 948 грн за МВт-год.


Розничный (не оптовый!) тариф для населения составляе 0,9 грн и 1,68 за киловатт*час. Если перевести в мегаватт*часы то это будет 900 и 1680 гривен за мегаватт*час.

Как видим население покупает электроэнергию в розницу даже дешевле чем оптовый покупатель размером со страну. Это как если бы купить бутылку молока можно было за тридцать гривен, а оптом она бы стоила 35 :twisted:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 06.08.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна має рекордні запаси газу – Коболєв
R2 » П'ят 02 жов, 2020 07:10
2 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 07:58
p_a_l
Україна накопичила рекордні запаси газу
R2 » Вів 29 вер, 2020 07:37
7 370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 18:58
Scotch
Україна подвоїла частку виробництва "зеленої" енергетики 1, 2
R2 » Вів 29 вер, 2020 13:28
10 487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:12
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (769)
02.10.2020 08:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.