Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Україна почала експорт електроенергії в Молдову.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:01
Україна почала експорт електроенергії в Молдову
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала експорт електроенергії в Молдову.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:01
Правильно.
Своим дорогую, но экологическую.
Чужим дешевую, но типа грязную.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:18
Re: Україна почала експорт електроенергії в Молдову
Привет жертве советского образования и украинской журнаглистики.
Розничный (не оптовый!) тариф для населения составляе 0,9 грн и 1,68 за киловатт*час. Если перевести в мегаватт*часы то это будет 900 и 1680 гривен за мегаватт*час.
Как видим население покупает электроэнергию в розницу даже дешевле чем оптовый покупатель размером со страну. Это как если бы купить бутылку молока можно было за тридцать гривен, а оптом она бы стоила 35
Mind the gap.
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