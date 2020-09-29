Україна почала експорт електроенергії в Молдову

Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:39

vitaliy_berdinskikh, если смотреть на тот тариф, который 1.68, то что-то не видно, чтобы дешевле. Субсидируемый 0.9 - это действительно тяжёлое наследство советского ценообразования, не имеющего никакого отношения к рыночному. От него постепенно уходят. Напомню, что не так давно для населения было три градации. От одной уже избавились. А тем, кто не имеют прямого договора с энергетиками, а платят через ОСМД (а таких, например, все новые жилкомплексы, т.е. очень много), 0.9 и сейчас не положен.



Впрочем, всё это не имеет никакого отношения к новости. Если атомщики могут экспортировать энергию по цене выше себестоимости, то это только хорошо.