Таку інформацію ЦТС надали в Державному агентстві автомобільних доріг ( "Укравтодор").
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:38
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:42
Ну новые дороги тоже нужны. Тут другой вопрос - как/из чего делают дороги китайцы, если у них стоимость в три раза ниже?
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