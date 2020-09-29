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В "Укравтодорі" розповіли,
скільки коштує будівництво 1...

В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:38

В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1...

Пропонуємо до обговорення:
Таку інформацію ЦТС надали в Державному агентстві автомобільних доріг ( "Укравтодор").

Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги.
R2
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Про какие новые дороги он несёт? Залатай старые
aaggrruu
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:42

Ну новые дороги тоже нужны. Тут другой вопрос - как/из чего делают дороги китайцы, если у них стоимость в три раза ниже?
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:12

Там забыли посчитать, что 70% средств воруют, пока дело доходит до строительства и ремонта дорог...
ladikus
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:21

BlackFedor У них просто за воровство бюджетных денег очень сажают, а иногда даже расстреливают. По этому их хватает на качественные дороги указанной суммы .....
a_kibets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:33

Re: 1 километр

10% от 170,6 млн грн. на з/п ??
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:36

sal
тендерная формальность.
должен предоставить калькуляцию и указать что там чего. люди пишут там хрень от балды, а финанс юа, пишет статью с этой инфы.
konstantin-s
 
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