Таку інформацію ЦТС надали в Державному агентстві автомобільних доріг ( "Укравтодор").
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:38
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:42
Ну новые дороги тоже нужны. Тут другой вопрос - как/из чего делают дороги китайцы, если у них стоимость в три раза ниже?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:12
Там забыли посчитать, что 70% средств воруют, пока дело доходит до строительства и ремонта дорог...
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:21
BlackFedor У них просто за воровство бюджетных денег очень сажают, а иногда даже расстреливают. По этому их хватает на качественные дороги указанной суммы .....
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:33
Re: 1 километр
10% от 170,6 млн грн. на з/п ??
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:36
sal
тендерная формальность.
должен предоставить калькуляцию и указать что там чего. люди пишут там хрень от балды, а финанс юа, пишет статью с этой инфы.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:03
Дорога 1й категории может быть разной ширины если 4 полосы (15метров) или 8 полос (30метров). В статье не сказано на сколько полос сделан расчёт. Но даже для 8 полос цена очень завышена! При такой стоимости машины и механизмы окупятся на третьем км дороги ))).
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:42
Вот это воруют! С размахом! В США 1 км дороги (которая в 100 раз лучше и качественнее наших) стоит 1 млн долл или 28,3 млн грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:25
Re: механизмы
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