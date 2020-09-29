|
|
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:28
galex_184 написав:
Вот это воруют! С размахом! В США 1 км дороги (которая в 100 раз лучше и качественнее наших) стоит 1 млн долл или 28,3 млн грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может 10?)
-
sasch
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 06.09.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему