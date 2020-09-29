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В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:28

  galex_184 написав:Вот это воруют! С размахом! В США 1 км дороги (которая в 100 раз лучше и качественнее наших) стоит 1 млн долл или 28,3 млн грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Может 10?)
sasch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:43

Лишь бы написать что-то... Вот стоимость возведения дорог в США по данным ARTBA на 2019 год:
Построить новую двухполосную неразделенную дорогу - примерно от 2 до 3 миллионов долларов за милю в сельской местности, от 3 до 5 миллионов долларов в городских районах. Строительство нового 4-полосного шоссе - от 4 до 6 миллионов долларов за милю в сельских и пригородных районах, от 8 до 10 миллионов долларов за милю в городских районах.

Специально перевел для тех, кто давно не был в США и забыл английский... как и качество их дорог
Martinez
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:32

И никого не смущает что сравнивают СРЕДНЮЮ стоимость строительства в Украине и МАКСИМАЛЬНУЮ в Европе и США . И кто ездил по европейской дороге может сказать, что дорога у них это не только полотно, но и ограждения , места для перехода людей и животных, шумовые щиты, места для отдыха водителей и т.д. И нет такого когда на скоростной трассе Киев - Чоп огромное количество пешеходных переходов по самой трассе и как следствие регулярные смерти людей. Про дорожные указатели и разметку я тоже молчу
kalatur99
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:35

Re: стройки

При Союзе строительство измеряли пятилетками - дороги везде.
Сейчас же дороги измеряются миллиардами грн. с негарантированным результатом и только "автобаны" между областями и никак не в лесу
sal
 
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