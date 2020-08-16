Может 10?)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:28
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:43
Лишь бы написать что-то... Вот стоимость возведения дорог в США по данным ARTBA на 2019 год:
Построить новую двухполосную неразделенную дорогу - примерно от 2 до 3 миллионов долларов за милю в сельской местности, от 3 до 5 миллионов долларов в городских районах. Строительство нового 4-полосного шоссе - от 4 до 6 миллионов долларов за милю в сельских и пригородных районах, от 8 до 10 миллионов долларов за милю в городских районах.
Специально перевел для тех, кто давно не был в США и забыл английский... как и качество их дорог
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:32
И никого не смущает что сравнивают СРЕДНЮЮ стоимость строительства в Украине и МАКСИМАЛЬНУЮ в Европе и США . И кто ездил по европейской дороге может сказать, что дорога у них это не только полотно, но и ограждения , места для перехода людей и животных, шумовые щиты, места для отдыха водителей и т.д. И нет такого когда на скоростной трассе Киев - Чоп огромное количество пешеходных переходов по самой трассе и как следствие регулярные смерти людей. Про дорожные указатели и разметку я тоже молчу
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:17
Предложил правительству технологию повышения прочности дорог от воздействия большегрузов - послали...стоит копейки, экономит миллиарды...
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:45
Дороги,наверное,самая воровская тема в Украине.Откаты-75% Про качество говорить нечего.Вот где реформа!Кстати,Зеленский очень озабочен выделением денег на дороги.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:46
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:39
В километры забыл перевести.
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