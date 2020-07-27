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"Постачальник останньої надії"
почав обслуговувати...

"Постачальник останньої надії" почав обслуговувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:19

"Постачальник останньої надії" почав обслуговувати...

Пропонуємо до обговорення:
"Постачальник останньої надії" з 1 жовтня почав обслуговувати споживачів на ринку газу.

Дивися повний текст \"Постачальник останньої надії\" почав обслуговувати населення на ринку газу - НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:19

Наверно правильнее было бы "перешли от Львовгазсбыта 1 чел"-Львовгаз газ не поставляет!И почему перешли к поставщику "последней надежды",а не просто сменили поставщика??Ytgjyznyfz cnfnmz!
borzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20

Непонятная статья!
borzol
 
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