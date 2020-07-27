"Постачальник останньої надії" з 1 жовтня почав обслуговувати споживачів на ринку газу.
Дивися повний текст \"Постачальник останньої надії\" почав обслуговувати населення на ринку газу - НКРЕКП.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:19
"Постачальник останньої надії" почав обслуговувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Постачальник останньої надії\" почав обслуговувати населення на ринку газу - НКРЕКП.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:19
Наверно правильнее было бы "перешли от Львовгазсбыта 1 чел"-Львовгаз газ не поставляет!И почему перешли к поставщику "последней надежды",а не просто сменили поставщика??Ytgjyznyfz cnfnmz!
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