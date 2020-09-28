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Уряд планує скасувати підвищення
зарплат вчителів з 2021...

Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:28

Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Дениса Шмигаля планує зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". Проєкт акту направлений на погодження профспілок.

Дивися повний текст Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:28

А как же 4000$?)))
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:43

  yevgenmuza написав:А как же 4000$?)))

Так то со знанием немецкого языка :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:52

Отменять нельзя.... итак образование уже несколько десятков лет находится в плачевном состоянии.
Профессионалы не идут на должности учителей........
А повальная неграмотность приведёт к ослаблению всего государства.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:10

Японцы, после второй мировой войны, все оставшиеся и заимствованные деньги вложили в образование японцев, несмотря на голод и разруху. Результат - сегодня видим! Образованная нация = великое будущее. Необразованная нация = рабы в будущем.
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:34

  yevgenmuza написав:А как же 4000$?)))


у ЗЕбилов - лёгко


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