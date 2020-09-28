Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...
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Уряд Дениса Шмигаля планує зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". Проєкт акту направлений на погодження профспілок.
Отменять нельзя.... итак образование уже несколько десятков лет находится в плачевном состоянии. Профессионалы не идут на должности учителей........ А повальная неграмотность приведёт к ослаблению всего государства.
Японцы, после второй мировой войны, все оставшиеся и заимствованные деньги вложили в образование японцев, несмотря на голод и разруху. Результат - сегодня видим! Образованная нация = великое будущее. Необразованная нация = рабы в будущем.