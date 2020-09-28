Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...
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Уряд Дениса Шмигаля планує зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". Проєкт акту направлений на погодження профспілок.
Отменять нельзя.... итак образование уже несколько десятков лет находится в плачевном состоянии. Профессионалы не идут на должности учителей........ А повальная неграмотность приведёт к ослаблению всего государства.
Японцы, после второй мировой войны, все оставшиеся и заимствованные деньги вложили в образование японцев, несмотря на голод и разруху. Результат - сегодня видим! Образованная нация = великое будущее. Необразованная нация = рабы в будущем.
dnnikolay74 написав:Японцы, после второй мировой войны, все оставшиеся и заимствованные деньги вложили в образование японцев, несмотря на голод и разруху.
в то время был дефицит инженеров и технических специалистов, они были нужны для производств. Сейчас производства автоматизированы. Инженеров и специалистов для обслуживания можно заказать за границей. Сейчас большой избыток людей. Для производства люди уже не нужны. Зачем образование?
Кому нужно, тот сам за свои деньги оплатит себе хороших преподавателей.
Было бы хорошо, если бы ещё повышения зарплат чиновникам отменили, потому что это лишняя нагрузка на налогоплательщиков.
Амвросий, хорошее школьное образование это не только инженеры, но и врачи, экономисты, юристы и т.д. Да и для того чтобы пригласить зарубежного инженера нужно предложить ему ЗП не ниже той что он получал на родине, а если нет денег на ЗП учителям, то откуда они возьмутся на ЗП инженерам?
Для производства люди уже не нужны. Зачем образование?
ну как минимум для того чтобы грамотно пользоваться автоматикой и обслуживать её.
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dnnikolay74 написав:Японцы, после второй мировой войны, все оставшиеся и заимствованные деньги вложили в образование японцев, несмотря на голод и разруху.
в то время был дефицит инженеров и технических специалистов, они были нужны для производств. Сейчас производства автоматизированы. Инженеров и специалистов для обслуживания можно заказать за границей. Сейчас большой избыток людей. Для производства люди уже не нужны. Зачем образование?
Кому нужно, тот сам за свои деньги оплатит себе хороших преподавателей.
Было бы хорошо, если бы ещё повышения зарплат чиновникам отменили, потому что это лишняя нагрузка на налогоплательщиков.
Угу, а НИОКР тоже за границей заказывать? -- может тогда уже и половину налогоплательщиков отменить? -- все товары тоже "за границей" заказать можно...
Ох уж эти детские комплексы... -- не зря говорят -- они самые проблемные
А вот у чиновников подкатегории В3, которые работают в госорганах на местах, оклады вырастут всего на 500 гривен – с 4 204 до 4 700 гривен. Конечная сумма составляет лишь два прожиточных минимума. economics.segodnya.ua/economics/enews/i-1479294.html