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Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:43
А как раскатывали губы -проголосуем за Зеленского и он сразу повысит зарплаты. Это Гройсман с Порохом гады отложили подъем на новый 2020год. А Зеленский же обещал... Как же тогда рвали зад за него. Жадность затмила разум.
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valera2011
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