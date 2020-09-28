RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд планує скасувати підвищення
зарплат вчителів з 2021...

Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:39

Деньги нужны для чиновников,судей.Какие ещё учителя?Примерно так рассуждает наша власть.
Scotch
 
Повідомлень: 705
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:38

Re: Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021

Зачем бред нести! ЗП бюджетников с налогов, налоги с доходов, доходы с продаж. Отчего так мало в Евросоюз продаем? Квоты мешают? Стандарты не те? Или проще, нах там не нужны? А семь лет назад это было не понятно?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд планує підвищити зарплати чиновникам
R2 » Пон 28 вер, 2020 21:53
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 17:12
Scotch
Бюджет-2021: Рахункова палата виявила "резерви" доходів...
R2 » Вів 29 вер, 2020 16:51
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 16:51
maestro71
З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від...
R2 » Вів 29 вер, 2020 16:10
1 239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 16:10
galina_apolonova3620

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89958)
02.10.2020 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.