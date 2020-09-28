Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...

Додано: Суб 03 жов, 2020 13:29

_hunter написав: Угу, а НИОКР тоже за границей заказывать? Угу, а НИОКР тоже за границей заказывать?

_hunter написав: -- может тогда уже и половину налогоплательщиков отменить? -- может тогда уже и половину налогоплательщиков отменить?

_hunter написав: -- все товары тоже "за границей" заказать можно... -- все товары тоже "за границей" заказать можно...

Что значит тоже? Весь RnD давно за границей выполняется. У нас только распильные проекты, которые ничего кроме убытков и нагрузки на налогоплательщиков не создают.Отменить налоги было бы неплохо, налоги давно пора отменять и сокращать.Налоги - это расходы страны на содержание государства. Налоги - это основной показатель эффективности работы государства. Чем меньше налоги, тем более эффективно работает государство. Чем выше налоги, тем менее эффективно работает государство. Большие расходы - это плохо, это даже школьникам известно. Когда говорят что нужно повысить налоги - это значит государство стало менее эффективно работать.Сокращение расходов - это обязательное условие для эффективной и успешной работы любого предприятия или экономики. Без сокращения расходов вообще никакие позитивные изменения в стране невозможны.Если за границей заказать дешевле, то так и нужно делать. Неэффективные и убыточные предприятия должны естественным путем отмирать и замещаться эффективными их не нужно искусственно дотировать за счет населения и других предприятий. Тогда будет работать рынок.Чтобы местные производства имели возможность конкурировать с заграничными, нужно снижать налоги. Для того чтобы снизить налоги нужно сокращать расходы госбюджета. Это обязательные условия для получения каких-либо позитивных результатов в экономике. Без этого впереди только разруха и нищета.