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Уряд планує скасувати підвищення
зарплат вчителів з 2021...

Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:39

Деньги нужны для чиновников,судей.Какие ещё учителя?Примерно так рассуждает наша власть.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:38

Re: Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021

Зачем бред нести! ЗП бюджетников с налогов, налоги с доходов, доходы с продаж. Отчего так мало в Евросоюз продаем? Квоты мешают? Стандарты не те? Или проще, нах там не нужны? А семь лет назад это было не понятно?
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:29

  _hunter написав:Угу, а НИОКР тоже за границей заказывать?


Что значит тоже? Весь RnD давно за границей выполняется. У нас только распильные проекты, которые ничего кроме убытков и нагрузки на налогоплательщиков не создают.

  _hunter написав:-- может тогда уже и половину налогоплательщиков отменить?


Отменить налоги было бы неплохо, налоги давно пора отменять и сокращать.

Налоги - это расходы страны на содержание государства. Налоги - это основной показатель эффективности работы государства. Чем меньше налоги, тем более эффективно работает государство. Чем выше налоги, тем менее эффективно работает государство. Большие расходы - это плохо, это даже школьникам известно. Когда говорят что нужно повысить налоги - это значит государство стало менее эффективно работать.

Сокращение расходов - это обязательное условие для эффективной и успешной работы любого предприятия или экономики. Без сокращения расходов вообще никакие позитивные изменения в стране невозможны.

  _hunter написав: -- все товары тоже "за границей" заказать можно...


Если за границей заказать дешевле, то так и нужно делать. Неэффективные и убыточные предприятия должны естественным путем отмирать и замещаться эффективными их не нужно искусственно дотировать за счет населения и других предприятий. Тогда будет работать рынок.

Чтобы местные производства имели возможность конкурировать с заграничными, нужно снижать налоги. Для того чтобы снизить налоги нужно сокращать расходы госбюджета. Это обязательные условия для получения каких-либо позитивных результатов в экономике. Без этого впереди только разруха и нищета.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:34

  Амвросий написав:Что значит тоже? Весь RnD давно за границей выполняется.

Український ІТ сектор з вами не згоден.
Sergius
 
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  #<12
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