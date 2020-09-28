|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:39
Деньги нужны для чиновников,судей.Какие ещё учителя?Примерно так рассуждает наша власть.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:38
Re: Уряд планує скасувати підвищення зарплат вчителів з 2021
Зачем бред нести! ЗП бюджетников с налогов, налоги с доходов, доходы с продаж. Отчего так мало в Евросоюз продаем? Квоты мешают? Стандарты не те? Или проще, нах там не нужны? А семь лет назад это было не понятно?
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:29
Что значит тоже? Весь RnD давно за границей выполняется. У нас только распильные проекты, которые ничего кроме убытков и нагрузки на налогоплательщиков не создают.
Отменить налоги было бы неплохо, налоги давно пора отменять и сокращать.
Налоги - это расходы страны на содержание государства. Налоги - это основной показатель эффективности работы государства. Чем меньше налоги, тем более эффективно работает государство. Чем выше налоги, тем менее эффективно работает государство. Большие расходы - это плохо, это даже школьникам известно. Когда говорят что нужно повысить налоги - это значит государство стало менее эффективно работать.
Сокращение расходов - это обязательное условие для эффективной и успешной работы любого предприятия или экономики. Без сокращения расходов вообще никакие позитивные изменения в стране невозможны.
Если за границей заказать дешевле, то так и нужно делать. Неэффективные и убыточные предприятия должны естественным путем отмирать и замещаться эффективными их не нужно искусственно дотировать за счет населения и других предприятий. Тогда будет работать рынок.
Чтобы местные производства имели возможность конкурировать с заграничными, нужно снижать налоги. Для того чтобы снизить налоги нужно сокращать расходы госбюджета. Это обязательные условия для получения каких-либо позитивных результатов в экономике. Без этого впереди только разруха и нищета.
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:34
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:11
|