RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський пообіцяв наступного
року збудувати більше доріг

Зеленський пообіцяв наступного року збудувати більше доріг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:13

Зеленський пообіцяв наступного року збудувати більше доріг

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року в Україні планують збудувати в півтора рази більше доріг, ніж до цього.

Дивися повний текст Зеленський пообіцяв наступного року збудувати більше доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90520
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:13

И сколько построили бетонных дорог???!!!
anton_gms
 
Повідомлень: 825
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Martinez і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість, мільйони, цінні годинники: Зеленський...
R2 » Пон 01 чер, 2020 15:24
4 434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 03:41
meir68
Зеленський підписав закон про впровадження технічного...
R2 » Чет 01 жов, 2020 12:18
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:18
p_a_l
Зеленський передав Житомирський лікеро-горілчаний завод...
R2 » Вів 29 вер, 2020 20:08
2 158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 09:24
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.