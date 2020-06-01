|
|
Зеленський пообіцяв наступного року збудувати більше доріг
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року в Україні планують збудувати в півтора рази більше доріг, ніж до цього.
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв наступного року збудувати більше доріг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90520
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:13
И сколько построили бетонных дорог???!!!
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему