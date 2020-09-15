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На доплати поліції: Аваков попросив ще 1,9 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10
Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня голова МВС Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.
Дивися повний текст На доплати поліції: Аваков попросив ще 1,9 мільярда гривень з \"коронавірусного фонду\"
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R2
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10
22 тисячі грн..... Ви не чули про проблеми в економіці про зупинки підприємств про хворих які вмирають від відсутності лікування .... позакінчували вечірні школи й подавай нам тисячку доларів.....
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ldmeteorit
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:29
какой интересный фонд - из него берут и на дороги и на нужды МВД, а непосредственно на борьбу с COVID-ом, для которой он и предназначался - использовали меньше чем на всё остальное.
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RomanTik
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:57
Ха! Сегодня же была статья о решении отменить доплаты учителям :)
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dnnikolay74
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