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На доплати поліції: Аваков
попросив ще 1,9 мільярда...

На доплати поліції: Аваков попросив ще 1,9 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10

На доплати поліції: Аваков попросив ще 1,9 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня голова МВС Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Дивися повний текст На доплати поліції: Аваков попросив ще 1,9 мільярда гривень з \"коронавірусного фонду\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10

22 тисячі грн..... Ви не чули про проблеми в економіці про зупинки підприємств про хворих які вмирають від відсутності лікування .... позакінчували вечірні школи й подавай нам тисячку доларів.....
ldmeteorit
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:29

какой интересный фонд - из него берут и на дороги и на нужды МВД, а непосредственно на борьбу с COVID-ом, для которой он и предназначался - использовали меньше чем на всё остальное.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:57

Ха! Сегодня же была статья о решении отменить доплаты учителям :)
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:19

Re: На доплати поліції: Аваков попросив ще 1,9 мільярда...

Ни одного аппарата ИВЛ не закупили, каждый день все больше заболевших..
а главный полицай дальше продолжает дерибанить фонд.. норм че.. понавыбирали ж..
djnergal
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:08

То есть три прошедших месяца меня правоохраняли на 50% эффективнее? Не дай Бог холера приключиться, заохраняют в усмерть.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:25

Сегодня видел стадо так называемых полициянтов. Уже патрульные толпами ходят по 6 штук.
Трясут карманы всем желающим чем то поделиться.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:27

  djnergal написав:Ни одного аппарата ИВЛ не закупили, каждый день все больше заболевших..
а главный полицай дальше продолжает дерибанить фонд.. норм че.. понавыбирали ж..

А тех кто закупил преследуют. Такое ощущение что действительно чем больше вымрет населения, тем лучше.
Зе-Чмо
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