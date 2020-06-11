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Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на рішення Окружного адмінсуду Києва від 25 вересня.
Дивися повний текст Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:46
корбан з коломойою пролетіли. не занесли в суд вчасно чи що?
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