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Суд скасував дозвіл на
забудову Протасового яру

Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:46

Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на рішення Окружного адмінсуду Києва від 25 вересня.

Дивися повний текст Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:46

корбан з коломойою пролетіли. не занесли в суд вчасно чи що?
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