У січні-травні поточного року чистий прибуток банків збільшився до 28,96 млрд грн.
Дивися повний текст Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:51
Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:51
Политика Ощадбанка в текущем году изменилась из пассивного играка на активного - начали кредитовать внешних клиентов меняют главу правлени и внутрення политика настроилась на прирост прибыли. Это все хорошо но стратегия которую они нарисовали на прибыль, очень не честная и напоминает рекетирство в 90х - впаривание страховок, тем кому они не нужны, подключение СМС-банкинга, даже те, кто специально отключили и тп. Короче говоря, Ощдабанк подымает прибыль за счет комиссионки. Посмотрите, как в
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:54
Да, и еще хочу добавить! Прибыль получили, и при этом не хотят улучшать внутренние процессы, которые очень "деревяные", к примеру, по процессу выдач кредита наличными нужно ждать минимум 3 дня, пока там у них согласуют, проверят, начислят и выплатят - все делается "на коленке". К сожалению, таковы реалии.
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