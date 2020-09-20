RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки збільшили чистий
прибуток майже на чверть

Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:51

Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть

Пропонуємо до обговорення:
У січні-травні поточного року чистий прибуток банків збільшився до 28,96 млрд грн.

Дивися повний текст Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90525
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:51

Политика Ощадбанка в текущем году изменилась из пассивного играка на активного - начали кредитовать внешних клиентов меняют главу правлени и внутрення политика настроилась на прирост прибыли. Это все хорошо но стратегия которую они нарисовали на прибыль, очень не честная и напоминает рекетирство в 90х - впаривание страховок, тем кому они не нужны, подключение СМС-банкинга, даже те, кто специально отключили и тп. Короче говоря, Ощдабанк подымает прибыль за счет комиссионки. Посмотрите, как в отзывах об Ощадбанке увеличилось количество жалоб об самовольном подключении Ощадбанком СМС банкинга.
KULANDALE
 
Повідомлень: 169
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:54

Да, и еще хочу добавить! Прибыль получили, и при этом не хотят улучшать внутренние процессы, которые очень "деревяные", к примеру, по процессу выдач кредита наличными нужно ждать минимум 3 дня, пока там у них согласуют, проверят, начислят и выплатят - все делается "на коленке". К сожалению, таковы реалии.
KULANDALE
 
Повідомлень: 169
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бідність торкнеться майже половини українців 1, 2, 3
R2 » Нед 20 вер, 2020 10:46
25 2131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 07:46
Shram
Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила...
R2 » Чет 24 вер, 2020 20:12
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 20:12
simku01
Чистий збиток Нафтогазу за перше півріччя склав 11,5...
R2 » Чет 24 вер, 2020 09:14
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 09:14
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89948)
02.10.2020 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.