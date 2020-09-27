В Україні пропонують в рази збільшити суму, яку можна відправляти анонімно.
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити правила переказів: як перевірятимуть і чому банки блокують рахунки.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:56
В Україні хочуть змінити правила переказів: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити правила переказів: як перевірятимуть і чому банки блокують рахунки.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:57
Какие 25 000? Им нужно контролировать все Ваши денежные движения, чтобы затем включить налоговый инструмент!
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