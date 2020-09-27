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В Україні хочуть змінити
правила переказів: як...

В Україні хочуть змінити правила переказів: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:56

В Україні хочуть змінити правила переказів: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують в рази збільшити суму, яку можна відправляти анонімно.

Дивися повний текст В Україні хочуть змінити правила переказів: як перевірятимуть і чому банки блокують рахунки.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:57

Какие 25 000? Им нужно контролировать все Ваши денежные движения, чтобы затем включить налоговый инструмент!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:12

Начните борьбу с теневой экономикой с зелиных оффшоров, мам гетьманцова и коболева, конвернтных зарплат у слуг и арендованных за наш счет тещиных квартир. А с отмыванием - с возящихся туда-сюда вантов на вечно строящемся мосту. А не с тех, кто не имеет доступа к взяткам и бюджетным деньгам.
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