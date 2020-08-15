Компанія Ахметова занадто вправно використовує рубильник не за призначенням, адже вона - монополіст.
Дивися повний текст Клієнти ДТЕК теж плачуть. Хто має оплачувати ремонт чи заміну лічильника?.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:19
Клієнти ДТЕК теж плачуть. Хто має оплачувати ремонт чи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клієнти ДТЕК теж плачуть. Хто має оплачувати ремонт чи заміну лічильника?.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:19
То же самое. ДТЭК Днепровские Эл сети. Приехали к бабушке и "оказалось" , что у неё пломбы не установленного образца. На вопрос, что же были контролёры, устанавливали магнету и никто не видел? Сказали, что просто никто не смотрел. Так что Вы радуйтесь, что штраф начислили от последнего посещения контролёра, а не за несколько лет. Штраф 1800 грн, это конечно не бешеные деньги, но для бабушки просто огромные. Что делать не знаю. Отсылают на экспертизу в ДТЭК, но я не верю, что экспертиза будет правдивой. Куда ещё можно обратиться?
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