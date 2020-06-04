Про це нагадує YASNO.
Дивися повний текст П'ять порад, як споживати менше електрики.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:32
П'ять порад, як споживати менше електрики
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Дивися повний текст П'ять порад, як споживати менше електрики.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:32
Да уж, советы из категории "Потрать сто гривен, чтоб сэкономить одну".
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