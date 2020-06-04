Про це нагадує YASNO.
Дивися повний текст П'ять порад, як споживати менше електрики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:32
П'ять порад, як споживати менше електрики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ять порад, як споживати менше електрики.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:32
Да уж, советы из категории "Потрать сто гривен, чтоб сэкономить одну".
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:33
Ага...попробуйте поставить стирку после 23х в многоквартирном доме )) Соседи вызовут полицию
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:22
Это еще что. У нас в новом доме некоторые жаловались, что в туалете некоторые курят и извините, воздух портят очень громко.
Про ремонты я молчу. Днем никому стучать и сверлить нельзя. Детки у всех спят. Спят с часу дня и до четырех. Не дом а роддом какой то.
Зе-Чмо
|