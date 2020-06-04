RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
П'ять порад, як споживати
менше електрики

П'ять порад, як споживати менше електрики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:32

П'ять порад, як споживати менше електрики

Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадує YASNO.

Дивися повний текст П'ять порад, як споживати менше електрики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90533
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:32

Да уж, советы из категории "Потрать сто гривен, чтоб сэкономить одну".
BlackFedor
 
Повідомлень: 427
З нами з: 12.11.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:33

Ага...попробуйте поставить стирку после 23х в многоквартирном доме )) Соседи вызовут полицию
Moimir
 
Повідомлень: 967
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:22

  Moimir написав:Ага...попробуйте поставить стирку после 23х в многоквартирном доме )) Соседи вызовут полицию

Это еще что. У нас в новом доме некоторые жаловались, что в туалете некоторые курят и извините, воздух портят очень громко.
Про ремонты я молчу. Днем никому стучать и сверлить нельзя. Детки у всех спят. Спят с часу дня и до четырех. Не дом а роддом какой то. :D
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:48

Какие "специалисты"-такие и советы.Бред.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:11

Особенно умиляет совет купить электромобиль, чтобы потреблять меньше электричества :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:44

Re: П'ять порад, як споживати менше електрики

Встановити сонячний дах - ага это пенсам пильговикам расскажите и ветеранам всяких трудовых фронтов и войн, детям войны ... им с пильгами для счастья только сонячного даху не хватало).
Накопичуйте енергію вдень, використовуйте вночі. - стоимость АКБ и срок службы?? нет не слышали... а что это такое???)))
Електричний транспорт. и название темы -> як споживати менше електрикитут конечно комментарии излишни.
PS Вот знаете почему наших керманычей можно характеризовать словами одного киногероя- "страна непуганных идиотов" ? Во всем мире уровень благосостояния и развитости как страны так и населения считают по уровню потребления энергии на жителя. А нам предлагают потреблять меньше.Это как человеку вместо того что бы повысить доходы говорят а ты вот кушай меньше и носи старые обноски. Вот как то тык политика у нас направлена.
Джон
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки 1, 2
R2 » Чет 27 сер, 2020 23:24
15 821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 23:55
Dear_Sir
Українці стали менше купувати і продавати валюту
R2 » Чет 03 вер, 2020 11:52
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 11:58
vitaliian
Українці переказують дедалі менше грошей із Польщі 1, 2
R2 » Сер 03 чер, 2020 09:29
15 1271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 09:56
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (139)
03.10.2020 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.