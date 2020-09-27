Коронакриза завдала серйозного удару по фінансовому стану країн, а також по гаманцях населення.
Дивися повний текст 🚀 Рейтинг МФО в Україні: лідери в онлайн-кредитуванні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:44
Рейтинг МФО в Україні: лідери в...
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Дивися повний текст 🚀 Рейтинг МФО в Україні: лідери в онлайн-кредитуванні.
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