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Кредитна історія - це важливо

Кредитна історія - це важливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:39

Кредитна історія - це важливо

Пропонуємо до обговорення:
Звертаючись за кредитом в банк або фінансову компанію, споживач часто стикається з відмовою в кредитуванні.

Дивися повний текст Кредитна історія - це важливо.
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