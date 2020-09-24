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У Китаї виявили кладовище елітних автомобілів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:23
Пропонуємо до обговорення:
На світлинах можна побачити Aston Martin Vantage Volante, Audi R8, Chevrolet Corvette, Porsche Panamera і Bentley Continental Flying Spur.
Дивися повний текст У Китаї виявили кладовище елітних автомобілів (фото)
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Додано: Суб 03 жов, 2020 00:23
странно, что их еще не перегнали к нам
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