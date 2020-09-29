Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07
Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:38
Re: Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
тогда все будут работать в черную, зачем мне платить есв если пенсии до 65 лет мне не видеть? я лучше золото куплю.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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