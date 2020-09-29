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Третьякова обгрунтувала
необхідність підвищення...

Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07

Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років

Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:38

Re: Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...

підвищення пенсійного віку необхідно, інакше до моменту виходу на пенсію у громадян не буде необхідного трудового стажу.

тогда все будут работать в черную, зачем мне платить есв если пенсии до 65 лет мне не видеть? я лучше золото куплю.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:43

Спросить бы ее что такое логика
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:18

vitaliian
Так и не платите, государство вам только спасибо скажет. Вообще то пенсию нужно просто отменить. Этому изобретению цивилизации всего около 130 лет, а у нас вообще с 1953 года. А до этого веками жили без пенсий и ничего, справлялись.
finuser382
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:20

  finuser382 написав:vitaliian
Так и не платите, государство вам только спасибо скажет. Вообще то пенсию нужно просто отменить. Этому изобретению цивилизации всего около 130 лет, а у нас вообще с 1953 года. А до этого веками жили без пенсий и ничего, справлялись.


От отмены пенсий налоги не уменьшатся, просто чиновникам зарплату поднимут. А кто будет возвращать людям уплаченные в течении жизни пенсионные отчисления?
Амвросий
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