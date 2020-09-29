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Третьякова обгрунтувала
необхідність підвищення...

Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07

Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років

Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:43

Спросить бы ее что такое логика
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:37

Просто денег нет. Хорошего вам настроения.
muha9
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:08

І чому до "слуг" набирають таких ідіотів?
shologin
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38

Круто. Так может повысить стаж до 50 лет, тогда до 80 поднять возраст надо будет и обоснование же будет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:35

  shologin написав:І чому до "слуг" набирають таких ідіотів?

Деньги девать некуда!
- Не пенсам же их отдавать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32

Re: Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...

А может пенсионный стаж понизить??
Джон
 
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