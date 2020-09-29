Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07
Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38
Круто. Так может повысить стаж до 50 лет, тогда до 80 поднять возраст надо будет и обоснование же будет.
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:35
Деньги девать некуда!
- Не пенсам же их отдавать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32
Re: Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
А может пенсионный стаж понизить??
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