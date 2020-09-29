Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07
Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38
Круто. Так может повысить стаж до 50 лет, тогда до 80 поднять возраст надо будет и обоснование же будет.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32
Re: Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
А может пенсионный стаж понизить??
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:04
Лучше расскажите как отказаться от пенсии и пенсионных отчислений. Многим этот вариант будет куда интереснее.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:14
Гроші, що пустили на З/П таким "говорящім головам" краще було направити на пенсії, але їх жаба давить - самі на свої З/П осваюють, але забули чи зовсім не знають, що означає слово "робить - зароблять - платити честно налоги"....
Влада змінюється, але свідомі і без-наказані порушники Конституції України в частині обмеження прав і свобод пенсіонерів, горе "рехворматори" з "Української стратегії" соціального знищення Уряду часів Гройсмана, Андрія Реви та їх попередників продовжують перебувати в системі "державотворення" в образі та за посадою "професійних" радників сьогоднішніх чільників. Знову квітне "Шамбіріада", виконавці якої мають бути притягнуті до відповідальності як порушники основного Закону.
Десятки років цей "радник" займається такою "розбудовою" і досить необережним чином, нехтуючи законодавством! Нічого гарного від таких годі очікувати!
Це сором соціальної політики, відповідного відомства та держави Україна!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:45
Перестать воровать мы не можем,поэтому мы повысим вам пенсионный возраст,вот и всё объяснение
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