Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07
Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку.
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38
Круто. Так может повысить стаж до 50 лет, тогда до 80 поднять возраст надо будет и обоснование же будет.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32
Re: Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
А может пенсионный стаж понизить??
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:04
Лучше расскажите как отказаться от пенсии и пенсионных отчислений. Многим этот вариант будет куда интереснее.
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:51
Лучше бы эта Третьякова продолжала свой матрас испытывать и не вылазила в медиапространство.
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