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Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Зараз в країні існують три віку для виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років
Дивися повний текст Третьякова обгрунтувала необхідність підвищення пенсійного віку
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R2
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Додано: Суб 03 жов, 2020 10:43
Спросить бы ее что такое логика
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Moimir
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Додано: Суб 03 жов, 2020 13:37
Просто денег нет. Хорошего вам настроения.
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muha9
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:08
І чому до "слуг" набирають таких ідіотів?
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shologin
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Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38
Круто. Так может повысить стаж до 50 лет, тогда до 80 поднять возраст надо будет и обоснование же будет.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32
А может пенсионный стаж понизить??
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Джон
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:04
Лучше расскажите как отказаться от пенсии и пенсионных отчислений. Многим этот вариант будет куда интереснее.
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tigr-uu
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:51
Лучше бы эта Третьякова продолжала свой матрас испытывать и не вылазила в медиапространство.
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Ratatui
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21
tigr-uu написав:
Лучше расскажите как отказаться от пенсии и пенсионных отчислений. Многим этот вариант будет куда интереснее.
Підтримую.і ще можна відмовитись від податків: поліція- що є що нема, навіть гірше коли є, медицина - все за свої гроші, освіта- вбита, що що платити податки??
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Українець
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