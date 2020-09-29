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Україна входить до п'ятірки
країн, що найбільше...

Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02

Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Споживання скрапленого газу в Україні у 2020 році перевищило 2 млн т. Таким чином Україна увійшла в п'ятірку країн світу за цим показником. «Консалтингова компанія А-95» нарікає, що диспропорція в споживанні нафтопродуктів, може призвести до занепаду національної нафтопереробної галузі.

Дивися повний текст Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше споживають скраплений газ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02

Казалось бы, очередной бред от консалтинговой группы А-95. Если не бред, то подскажите, кому это выгодно.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:34

Предлагаю еще увеличить пошлины на импортные автомобили и восстановить производство Ланосов по 15000 дол. на ЗАЗе. :)
andrein
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