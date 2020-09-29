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Україна входить до п'ятірки
країн, що найбільше...

Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02

Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Споживання скрапленого газу в Україні у 2020 році перевищило 2 млн т. Таким чином Україна увійшла в п'ятірку країн світу за цим показником. «Консалтингова компанія А-95» нарікає, що диспропорція в споживанні нафтопродуктів, може призвести до занепаду національної нафтопереробної галузі.

Дивися повний текст Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше споживають скраплений газ.
R2
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Казалось бы, очередной бред от консалтинговой группы А-95. Если не бред, то подскажите, кому это выгодно.
avk
 
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Предлагаю еще увеличить пошлины на импортные автомобили и восстановить производство Ланосов по 15000 дол. на ЗАЗе. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:58

скраплений газ імпортують?
завжди думав що він місцевого виробництва
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:13

  5kopiyok написав:скраплений газ імпортують?
завжди думав що він місцевого виробництва


Импортируют. В основном из РФ. Очень улыбают машинки, с прапорамы и трызубами на присоске над торпедо, и с заправочным штекером под пропан в заднем бампере :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:47

А нефть они нероссийскую где берут? и почему там нельзя взять газ?
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:33

Re: Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше...

  konsts1174 написав:А нефть они нероссийскую где берут?
Московитская нефть и газ у нас... Ну покупают ее не напрямую, а через РБ у Лукашенко и барыжные фирмы прокладки.. но в итоге по цепочке платеж идет в Московию. Есть некоторая часть своей добычи.. ну как своей, условно конечно, это не "своя нефть" а нефть и газ олигархов ...
Джон
 
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