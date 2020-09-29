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Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Споживання скрапленого газу в Україні у 2020 році перевищило 2 млн т. Таким чином Україна увійшла в п'ятірку країн світу за цим показником. «Консалтингова компанія А-95» нарікає, що диспропорція в споживанні нафтопродуктів, може призвести до занепаду національної нафтопереробної галузі.
Дивися повний текст Україна входить до п'ятірки країн, що найбільше споживають скраплений газ
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R2
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Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02
Казалось бы, очередной бред от консалтинговой группы А-95. Если не бред, то подскажите, кому это выгодно.
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avk
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:58
скраплений газ імпортують?
завжди думав що він місцевого виробництва
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5kopiyok
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:13
5kopiyok написав:
скраплений газ імпортують?
завжди думав що він місцевого виробництва
Импортируют. В основном из РФ. Очень улыбают машинки, с прапорамы и трызубами на присоске над торпедо, и с заправочным штекером под пропан в заднем бампере
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:47
А нефть они нероссийскую где берут? и почему там нельзя взять газ?
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konsts1174
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:33
konsts1174 написав:
А нефть они нероссийскую где берут?
Московитская нефть и газ у нас... Ну покупают ее не напрямую, а через РБ у Лукашенко и барыжные фирмы прокладки.. но в итоге по цепочке платеж идет в Московию. Есть некоторая часть своей добычи.. ну как своей, условно конечно, это не "своя нефть" а нефть и газ олигархов ...
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Джон
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