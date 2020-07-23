Щоліта в Києві проводяться гідравлічні випробування трубопроводів.
Дивися повний текст Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:25
Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися
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Дивися повний текст Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися.
Додано: Суб 03 жов, 2020 12:25
В стране нет законов и нет правосудия. Жаловаться можно только в рельсу. Жалобы давно уже никто даже не читает! А зачем читать? Пересичный и так всё схавает, а чиновника и так никто не накажет. Полная свобода! За это и боролись. :-)
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:00
Горячая вода из крана - это бред совковых времен, которого нет в нормальных европейских странах. Пора уже просто отказаться от этого сервиса, как неэффективного, и греть воду индивидуально.
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:19
artlife
Да холодная вода - это тоже ни к чему! Во многих странах её берут из колодцев или крана во дворе. Проживём и так, чай не дворяне.
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