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Рахунок за гарячу воду є,
води немає: куди скаржитися

Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:25

Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися

Пропонуємо до обговорення:
Щоліта в Києві проводяться гідравлічні випробування трубопроводів.

Дивися повний текст Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:25

В стране нет законов и нет правосудия. Жаловаться можно только в рельсу. Жалобы давно уже никто даже не читает! А зачем читать? Пересичный и так всё схавает, а чиновника и так никто не накажет. Полная свобода! За это и боролись. :-)
finuser382
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:00

Горячая вода из крана - это бред совковых времен, которого нет в нормальных европейских странах. Пора уже просто отказаться от этого сервиса, как неэффективного, и греть воду индивидуально.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:19

artlife
Да холодная вода - это тоже ни к чему! Во многих странах её берут из колодцев или крана во дворе. Проживём и так, чай не дворяне.
finuser382
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